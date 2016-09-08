Общество
Источник: Sabah
15:47, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Планировавшую теракт женщину задержали в аэропорту Турции

Спецслужбы Турции предотвратили теракт в аэропорту Стамбула «Ататюрк», задержав там террористку-смертницу.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что 309 российских туристов в аэропорту Антальи власти города встретили цветами.

Правоохранительные органы Турции предотвратили теракт в аэропорту Стамбула «Ататюрк», задержав предполагаемую террористку-смертницу Эрбу Фырат. Как сообщает Sabah, задержанная женщина была доставлена в одно из отделений местной полиции, однако источник не уточняет, был ли у нее при себе пояс смертницы. На фото, опубликованном в издании, Эрба Фырат запечатлена рядом с лидером запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Муратом Карайыланом.

Турецкикие спецслужбы были проинформированы заранее, что прибывшая в Стамбул из города Диярбакыр женщина намерена совершить теракт в аэропорту.

В аэропорту «Ататюрк» 28 июля во время крупного теракта погибли 43 человека, еще около 240 получили ранения. Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в РФ по решению Верховного суда. Меры безопасности в аэропортах Стамбула были повышены с конца августа из-за угрозы новых терактов.

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