Обновленный "пакет Яровой" правительство представит в ноябре

В правительстве РФ подтвердили, что работают над поправками к «пакету Яровой» и планируют представить их в ноябре.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что президент России Владимир Путин допустил поправки в «пакете Яровой» ради интересов бизнеса.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в правительстве работают над антитеррористическим «пакетом Яровой». Об этом сообщает РИА «Новости» в четверг, 8 сентября.

«Идет отработка между операторами, производителями, Минпромторгом», – заявил Никифоров. При этом он добавил, что исправленный вариант «пакета Яровой» будет представлен уже в ноябре.

Пакет антитеррористических законов был разработан депутатом Госдумы Ириной Яровой и главой Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым. Глава государства Владимир Путин подписал пакет законов в начале июля. Для реализации «пакета Яровой», по оценкам экспертов, может потребоваться 10,3 миллиарда рублей.