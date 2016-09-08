Общество
Источник: РИА Новости
12:28, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Обновленный "пакет Яровой" правительство представит в ноябре

В правительстве РФ подтвердили, что работают над поправками к «пакету Яровой» и планируют представить их в ноябре.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что президент России Владимир Путин допустил поправки в «пакете Яровой» ради интересов бизнеса.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что в правительстве работают над антитеррористическим «пакетом Яровой». Об этом сообщает РИА «Новости» в четверг, 8 сентября.

«Идет отработка между операторами, производителями, Минпромторгом», – заявил Никифоров. При этом он добавил, что исправленный вариант «пакета Яровой» будет представлен уже в ноябре.

Пакет антитеррористических законов был разработан депутатом Госдумы Ириной Яровой и главой Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым. Глава государства Владимир Путин подписал пакет законов в начале июля. Для реализации «пакета Яровой», по оценкам экспертов, может потребоваться 10,3 миллиарда рублей.

читайте также:«Пакет Яровой», подписанный 7 июля, обязывает операторов с 1 июля 2018 года хранить до полугода весь трафик клиентов, включая записи разговоров
Пакет Яровой пахнет грандиозным распилом?
Реализацию «закона Яровой» наполовину оплатят россияне, а деньги «распилят» чиновники, считает эксперт Sobesednik.ru »

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"Пакет Яровой"
Красникова Диана

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