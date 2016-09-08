Ловившего покемонов в храме блогера отпустили домой из СИЗО

Видеоблогера Руслана Соколовского, осужденного на два месяца за ловлю покемонов в храме, отпустили из СИЗО.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что видеоблогеру Руслану Соколовскому угрожали направлением на психиатрическую экспертизу.

Областной суд Свердловска постановил отпустить под домашний арест видеоблогера Руслана Соколовского, который был осужден на два месяца тюрьмы за игру в Pokemon Go в Храме-на-Крови.

Как пишет издание «Новый день», суд над Соколовским прошел в закрытом режиме. Источник также сообщает, что мать Соколовского просила не арестовывать его, так как он является для нее единственным кормильцем. Следствие же выступало против смягчения наказания.