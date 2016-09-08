Глянцевый iPhone 7 россияне смогут купить в конце сентября

7 сентября в Сан-Франциско компания Apple провела презентацию новой продукции и показала iPhone 7.

iPhone 7 жители РФ смогут купить уже 23 сентября, рассказал генеральный директор компании Тим Кук на презентации компании Apple, прошедшей в Сан-Франциско. Теперь iPhone будет не только матовым, но и глянцевым. Среди других новшеств — две камеры, возможность съемки в формате Raw, отсутствие выхода для наушников, водонепроницаемость.

В комплекте с телефоном будут идти наушники EarPods с разъемом Lightning Connector и адаптер для стандартного разъема наушников. Apple также предлагает приобрести за 12990 рублей беспроводные наушники со специальным зарядным чехлом.

Цены на новый смартфон для жителей РФ будут начинаться от 56990 рублей.