Общество
Источник: Apple
07:21, 08 Сентября 2016 Версия для печати

Глянцевый iPhone 7 россияне смогут купить в конце сентября

7 сентября в Сан-Франциско компания Apple провела презентацию новой продукции и показала iPhone 7.

iPhone 7 жители РФ смогут купить уже 23 сентября, рассказал генеральный директор компании Тим Кук на презентации компании Apple, прошедшей в Сан-Франциско. Теперь iPhone будет не только матовым, но и глянцевым. Среди других новшеств — две камеры, возможность съемки в формате Raw, отсутствие выхода для наушников, водонепроницаемость.

В комплекте с телефоном будут идти наушники EarPods с разъемом Lightning Connector и адаптер для стандартного разъема наушников. Apple также предлагает приобрести за 12990 рублей беспроводные наушники со специальным зарядным чехлом.

Цены на новый смартфон для жителей РФ будут начинаться от 56990 рублей.

читайте также:
Чичваркин о деле против Apple: Задача власти – убрать свои поганые руки
Евгений Чичваркин заявил Sobesednik.ru, что возбуждение ФАС дела против Apple ударит по карману российского потребителя »

Карпухина Мария

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как свести риск от поездки в Турцию к минимуму?
07:10, 08 Сентября 2016
Турция снова открыта для наших отдыхающих, но там бывает «горячо». Как свести риск к минимуму, выяснил Sobesednik.ru
»
Сябитова основала новый всероссийский праздник
06:04, 08 Сентября 2016
Роза Сябитова рассказала в интервью Sobesednik.ru о том, почему ей пришлось отказаться от борьбы за кресло депутата
»
Игры недоброй воли. Что ждет паралимпийскую сборную России после дисквалификации
00:01, 08 Сентября 2016
Спортивный обозреватель Sobesednik.ru проанализировал ситуацию с недопуском российских паралимпийцев на Игры в Рио
»