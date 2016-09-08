Бывший подрядчик Газпрома отгрохал особняк на 6724 квадратных метра

Кто владеет самыми большими элитными особянками в Подмосковье, узнал Sobesednik.ru.

Недолго гадала страна, кто же тот загадочный русский, что заказал известному архитектору Жозефу Караму целый дворец на 6000 м2 и 118 комнат, гламурные фото которого появились в свежем номере «Архитектурного дайджеста». Новоселом оказался бывший слесарь Магнитки, а ныне миллиардер Виктор Рашников. Ну надо же ему куда-то девать дивиденды с акций комбината, которые, по словам ветеранов предприятия, он у них просто украл.

Правда, дворец, расположенный в элитном поселке «Риита», на деле оказался меньше, чем указано в журнале. Ох уж эти миллиардеры, вечно они любят попонтовать. Как уточнил Sobesednik.ru, в особняке «лишь» 5034 м2. Так что средний размер комнаты здания – «только» 42 м2. Как хрущевская двушка. То есть дом Рашкина ненамного больше стандартной пятиэтажки. И стоит он вместе с роскошной обстановкой «каких-то» 100 млн $.

Но это что: Sobesednik.ru выяснил, что магнитогорский миллиардер – отнюдь не самый счастливый дворцевладелец России. Иорданский магнат Зияд Манасир, который одно время был главным подрядчиком «Газпрома», отгрохал себе под Истрой особняк уже на 6724 м2 (плюс пристройка почти на 2000 м2). Если прикинуть, в этом иорданском дворце под Москвой поместится уже 160 двушек, то есть комнат: устанешь пыль вытирать. Так что Рашкину есть на кого равняться. Не зарплаты же рабочим, в конце концов, поднимать.