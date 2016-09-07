Общество
14:35, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Звезда "Универа" о "посвяте" КемГУ: Когда я посвящался, такого маразма не было

Станислав Ярушин
Станислав Ярушин
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press

Актер сериала «Универ» Станислав Ярушин осудил поведение студентов КемГУ, раздевшихся во время «посвята».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что во время обряда посвящения в студенты первокурсников Кемеровского государственного университета попросили раздеться для одного из конкурсов. После того, как фото обнаженных студентов, среди которых оказались несовершеннолетние, появились в интернете, декан факультета истории и международных отношений КемГУ и двое его заместителей были уволены. После инцидента руководство университета приняло решение отказаться от выездных посвящений. Глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко в комментарии Sobesednik.ru рассказал о том, что это далеко не первый скандальный прецедент, связанный с так называемыми «посвятами».

Sobesednik.ru решил обсудить тему необычных студенческих посвящений со звездой сериала «Универ», популярным российским актером, шоуменом и КВНщиком Станиславом Ярушиным.

Узнав о скандале со студентами КемГУ, актер был ошарашен и резко осудил поведение первокурсников и организаторов мероприятия.

Это прямо реальный случай какой-то сегодня был? Мне кажется, это люди абсолютно ненормальные и больные, видимо, кто организовывал всю эту историю. Для посвящения в студенты это ненормально. Когда я посвящался в студенты, такого маразма, конечно же, не было.

А как проходило ваше посвящение?

Мы выступали командой КВН, я выходил на сцену и пел несколько песен; люди с разных факультетов, первокурсники делали танцевальные постановки, делали какие-то капустные номера, это был 1999 год. С тех пор, видимо, все поменялось, социальные сети и мир интернета, наверно, с ума людей свели, что приходится раздеваться. Это какой-то дибилизм, если честно. Вы мне сейчас такую новость говорите, я даже не знаю об этом.

Студенты говорили о том, что это было исключительно добровольно, и при этом, насколько мне известно, даже присутствовала часть педагогического состава вуза.

А какой институт?

Кемеровский государственный университет.

Значит, Кемеровскому государственному университету всех на **** надо гнать этих дебилов-студентов, это ненормально! Я не знаю, для чего они так делают, зачем раздеваться? Они прямо полностью голые?

Молодые люди – да, девушки в нижнем белье.

Ну а что в этом хорошего? Что, если моя дочь посмотрит на это и скажет: «Пап, мне тоже так надо будет делать на посвящении первокурсников?» Мое личное мнение – это ненормально. Что это за бред? Мы всегда ходили в институт, ходили в школу, чтобы получать знания, а не научить студентов, как правильно раздеться.

Вы считаете, что именно студенты должны в данной ситуации понести наказание?

Я думаю, это позорище университета. Если вы хотите раздеваться, раздевайтесь не в стенах вуза, а в других местах. Раздевайтесь, гужбаньте, творите что хотите, пейте, веселитесь, но зачем это выставлять в социальные сети? Я понимаю, что для них это внутреннее развлечение, но зачем это делать на всеобщий показ? Я думаю, что надо отчислять таких студентов – пусть за голову берутся и думают, что дальше и как жить.

А вы сами наверняка любили повеселиться в студенческие годы?

Я-то вот тоже в этой жизни не святой, я же творил чудеса ужас какие в институте, но об этом никто не знает, это никто не видел, в интернете этого ничего нет. Поэтому мы понимали в свои студенческие годы, где чудить, в общежитии или еще на видных местах. Тем более я со второго курса института уже был популярным КВНщиком, мне уже было не до веселья на публике. Я и до сих пор продолжаю чудить, только этого никто не видит. Надо просто все делать в этой жизни с головой.

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