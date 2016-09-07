Общество
08:17, 07 Сентября 2016 Версия для печати

В заблокированном в Дагестане доме могут находиться боевики

В Махачкале силовики заблокировали жилой дом, в котором могут скрываться боевики.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона, блокирован жилой дом в Кировском районе Махачкалы. По предварительным данным, в здании укрывается группа боевиков.

«С шести утра на улице Рахматуллаева в Кировском районе Махачкалы блокирован адрес, в котором, по предварительным данным, укрываются члены бандподполья», — заявил источник агентства.

Также сообщается, что утром 6 сентября в дагестанском городе Избербаш был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что главарь местной бандгруппы по фамилии Халинбеков, предположительно, ликвидирован в Избербаше.

«По предварительным данным, в Избербаше в заблокированном домовладении был убит один участник бандподполья. Им мог быть глава местной бандгруппы Халинбеков», — рассказал собеседник агентства.

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