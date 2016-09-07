Общество
Источник: Известия
17:03, 07 Сентября 2016 Версия для печати

В середине сентября на Землю может упасть огромный астероид

Огромный астероид под названием 2016 QL44 стремительно быстро двигается по направлению к планете Земля.

Согласно данным специалистов NASA, небесное тело будет пролетать мимо Земли на опасно близком расстоянии. Какова вероятность, что астероид заденет Землю, учёные точно сказать не могут, потому что его траекторию невозможно просчитать, сообщает «Известия», ссылаясь на сайт NASA.

Учёные пояснили, что астероид пролетит рядом с планетой 17 сентября. По расчётам специалистов, если он упадёт на Землю, сможет разрушить город.

Между тем, исследователи отметили, что 2016 QL44 скорее всего пройдёт от Земли на расстоянии в 7,3 миллиона миль. Также они добавили, что астероид движется по крайне неопределенной орбите, поэтому может ещё больше отдалиться от Земли.

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