Общество
Источник: РИА Новости
07:04, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Троих космонавтов с МКС искали 200 военных в Казахстане

Трое космонавтов МКС приземлились в Казахстане на спускаемой капсуле корабля «Союз ТМА-20М».

Космонавты «Роскосмоса» Алексей Овечкин, Олег Скрипочка и астронавт NASA Джеффри Уилльямс вернулись с Международной космической станции (МКС) на Землю. Как сообщает РИА «Новости», космонавты приземлились в Казахстане на спускаемой капсуле корабля «Союз ТМА-20М». Всего космонавты пробыли на станции 172 дня.

«Есть посадка. Спускаемый аппарат приземлился в 148 километрах от города Жезказган Карагандинской области Республики Казахстан», — сообщили в Центре управления полетами (ЦУП).

По данным источника, посадка произошла в месте, близком к расчетному. Поиском капсулы «Союза» занимались около 200 военных, 12 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием, 4 самолета Ан-12 и Ан-26и 18 единиц автотехники повышенной проходимости.

До прибытия следующей экспедиции работу на борту МСК продолжат россиянин Анатолий Иванишин, японец Такуя Ониши и американка Кэтлин Рубинс.

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