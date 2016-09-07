Общество
Источник: ЖЖ Андрея Мальгина
13:53, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Текст дня: Непонятно, почему Астахов все еще омбудсмен

Павел Астахов
Павел Астахов

Блогер и бывший издатель Андрей Мальгин отреагировал на высказывание Павла Астахова о сексуальном скандале в 57-й школе.

Как стало известно из ряда российских СМИ, Павел Астахов, который некоторое время назад вроде бы был снят с должности детского омбудсмена, сделал заявление в своем Твиттере относительно бурно обсуждаемого в соцсетях скандала в московской школе № 57, и предложил ужесточить наказание за педофилию и отменить срок давности по такого рода преступлениям. Любопытно, что при цитировании некоторыми СМИ данного заявления, Астахов по-прежнему называется действующим детским омбудсменом. Кроме того, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков недавно заявил прессе, что он по-прежнему не в курсе об отставке Астахова.

На такое странное положение вещей с неопределенным статусом Астахова и фактическим продолжением осуществления функций детского омбудсмена резко отреагировал в своем блоге Андрей Мальгин. Орфография и пунктуация автора сохранены. Редакция может не разделять мнения автора блога.

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Во-первых, непонятно, почему Астахов все еще омбудсмен. Во-вторых, насчет педофилов как раз ему бы и помолчать. Потому что все мы помним, что десять лет назад он как раз педофилов активно защищал. Была целая серия передач по ТВ в защиту таджикского педофила Хабибулы, от которого родила 11-летняя девочка, у бабушки которой он снимал комнату. Астахов не просто был спикером таджика в телепередачах, он защищал его в качестве адвоката в суде, вешая судьям на уши лапшу про Ромео и Джульетту и так далее. Это было странно, потому что Астахов считался дорогим адвокатом. В ход шло все. Сначала Астахов заявил, что до Хабибулы девочку успели изнасиловать некие кавказцы, потом пошла в ход версия, что девочка сама напоила алкоголем таджика и легла под него. В результате Хабибула получил условный срок и почти сразу же российское гражданство. Кстати, вдруг выяснилось, что юному Ромео не 14 лет, а все 18 (следствию и суду от подсовывал документы младшего брата). Ну и, конечно, когда страсти улеглись, он бросил и девочку, и ее бабушку и своего ребенка. Предварительно избив всех троих. Ну а Астахову, спасшему педофила от зоны, доверили защиту прав детей. Ни слова осуждения Хабибулы мы от него не услышали.

***

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