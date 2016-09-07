Список попадающих под санкции США компаний расширили до 81

Министерство торговли США расширило список компаний, попадающих под антироссийские санкции.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что США на два года сняли часть санкций с «Рособоронэкспорта».

США расширили список компаний и организаций, которые попадают под ограничения из-за антироссийских санкций. Как сообщает Бюро промышленности и торговли, входящее в состав Министерства торговли Соединенных Штатов, в санкционных списках теперь числится 81 компания и организация под 86 наименованиями.

Семь попавших под ограничения компаний относятся к Крыму, по две – к Индии и Китаю и еще 75 – к российским регионам.

Источник сообщает, что санкции подразумевают особо жесткий режим экспортного контроля со стороны США. Для компаний будут введены дополнительные требования при лицензировании и ограничен доступ к большинству лицензионных исключений для экспорта, реэкспорта и трансфера внутри страны.

В новом списке антироссийских санкций числятся компании АО НПФ «Микран», «Текнопол лимитед», «Ангстрем-М», «Ангстрем», «Ангстрем-Т», НПК «Гранат», ОАО «ВО Радиоэкспорт», АО «Микрон», «Джиован», «Текнопол компани» и Пермская научно-производственная приборостроительная компания (ПНППК).