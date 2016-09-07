СК пришел с обыском в службу безопасности "Ленэнерго"

Сотрудники следственного комитета Санкт-Петербурга проводят обыски в главном офисе ПАО «Ленэнерго».

Следственный комитет по Санкт-Петербургу совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит обыски в главном офисе ПАО «Ленэнерго». Как сообщает «Фонтанка.ру», обыски начались в помещениях службы безопасности предприятия.

По данным источника, правоохранительные органы также проводят обыски по месту жительства одного из ключевых сотрудников службы безопасности «Ленэнерго».

Сообщается, что обыски проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия».