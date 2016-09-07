Общество
Источник: ТАСС
11:37, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Шестеро боевиков уничтожены в ходе КТО в Дагестане

В ходе спецоперации в Дагестане были уничтожены шестеро боевиков, причастных к убийству сотрудников ДПС.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Дагестане были ликвидированы трое боевиков и один главарь бандгруппы.

Число боевиков, ликвидированных в Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО), возросло до шести. Как сообщает ТАСС в среду, 7 сентября, еще двое боевиков были убиты в городе Избербаш.

«В ходе спецоперации в городе Избербаш убиты еще двое боевиков. Их личности устанавливаются», — сообщил источник в силовых структурах.

Контртеррористическая операция началась одновременно в городе Избербаш и в Кировском районе Махачкалы. Сотрудникам силовых структур удалось заблокировать боевиков в жилых домах и ликвидировать их. Всех их подозревают в причастности к убийству двух сотрудников ДПС, которое произошло в Избербаше 12 августа.

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