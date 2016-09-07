Общество
15:50, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Путин призвал оперативно начать восстановление Приморья

Президент России Владимир Путин поручил МЧС как можно скорее оценить объёмы ущерба от тайфуна в Приморье.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в Приморском крае пройдут досрочные голосования на выборах в Государственную думу для избирателей из-за сильных дождей.

В ходе совещания с российским лидером глава МЧС России Владимир Пучков доложил о состоянии региона. Он пояснил, что окончательные работы по восстановлению планируется завершить только через год, передаёт «Газета.ru».

«В настоящее время ситуация в регионе остаётся напряжённой. Мы работаем в тесном взаимодействии с федеральными структурами», — доложил Пучков Владимиру Путину.

Он также добавил, что спасатели ещё раз оценят масштабы бедствия после спада воды.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что затягивать с восстановительными работами нельзя, сообщает ТАСС.

«Вы понимаете, насколько это важно, не затягивайте. Как только будет возможность, сразу сделайте это как можно быстрее»,— заключил Путин.

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