Общество
Источник: Федеральное агентство новостей
12:01, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Посвящения в КемГУ будут проводить под надзором

Руководство КемГУ решило отказаться от выездных посвящений после «голого скандала».

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Сети появились фото с посвящения поступивших на первый курс исторического факультета Кемеровского государственного университета студентов, раздетых догола. В результате инцидента были уволены декан исторического факультета Константин Юматов и два его заместителя — Алексей Адаменко и Роман Селезнев.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, руководство университета приняло решение отказаться от выездных посвящений. Отныне посвящения будут проводиться в актовом зале КемГУ под строгим надзором преподавателей.

Отмечается, что по факту произошедшего проводится служебное расследование.

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