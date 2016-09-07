Полиция задержала зачинщика стрельбы в Екатеринбурге

Полиция задержала одного из основных участников стрельбы в посёлке на улице Депутатской в Екатеринбурге.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что подозреваемый в стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга добровольно явился в полицию в сопровождении соседей и СМИ.

Источник в следственных органах подтвердил задержание участника смертельной перестрелки, передаёт ТАСС.

«Задержан цыган Дмитрий. Именно с его ссоры с Олегом Шишовым начался конфликт», — рассказал он.

Согласно данным следствия, не менее 16 вооружённых мужчин приехали на место происшествия, чтобы нанести вред семье Шишова.