Общество
Источник: ТАСС
14:34, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция задержала зачинщика стрельбы в Екатеринбурге

Полиция задержала одного из основных участников стрельбы в посёлке на улице Депутатской в Екатеринбурге.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что подозреваемый в стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга добровольно явился в полицию в сопровождении соседей и СМИ.

Источник в следственных органах подтвердил задержание участника смертельной перестрелки, передаёт ТАСС.

«Задержан цыган Дмитрий. Именно с его ссоры с Олегом Шишовым начался конфликт», — рассказал он.

Согласно данным следствия, не менее 16 вооружённых мужчин приехали на место происшествия, чтобы нанести вред семье Шишова.

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Худик Ольга

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