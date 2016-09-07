Педагогов КемГУ уволили из-за раздевшихся на посвящении студентов

Декана факультета истории и международных отношений Кемеровского госуниверситета уволили из-за раздевшихся первокурсников.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Кемеровского государственного университета (КемГУ) Марию Венедиктову, декан факультета истории и международных отношений и двое его заместителей были уволены из-за необычного посвящения первокурсников факультета в студенты. Скандальные фотографии с традиционного обряда посвящения в студенты, на которых учащиеся первого курса истфака раздеваются догола, появились в соцсетях и местных СМИ во вторник, 6 сентября.

По данным агентства, некоторые первокурсники, принявшие участие в мероприятии, рассказали, что раздевание было добровольным.

«Уволен декан исторического факультета и международных отношений Константин Юматов и два его заместителя – Алексей Адаменко и Роман Селезнев», — заявила Венедиктова.

Также представитель вуза отметила, что служебное расследование инцидента продолжается и будет длиться, предположительно, до 9 сентября.

Как пишут местные СМИ, обряд посвящения в студенты в кемеровском вузе традиционно проходит в начале учебного года и состоит из различных творческих заданий для первокурсников. В этом году в конкурсную программу включили конкурс на раздеванию, во время которого студентам начислялись дополнительные баллы за каждую снятую вещь.