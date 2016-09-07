Общество
Источник: РИА "Новости"
17:56, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Обвиняемого в педофилии в Греции священника будут судить в РФ

Власти Израиля 7 сентября передали российским представителям священника Глеба Грозовского, обвиняемого в педофилии.

Представитель Управления тюрем Израиля сообщил, что Глеб Грозовский обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, передаёт РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что Грозовский передан представителям российских властей», — заверил он.

Из международного аэропорта Тель-Авива Грозовский должен был улететь в сопровождении сотрудников Интерпола и ФСИН РФ.

Экстрадиция Глеба Грозовского состоялась после трёх лет его борьбы за право остаться в Израиле, где он сначала пытался поменять туристическую визу на местное гражданство, а затем на протяжении двух лет пытался доказать свою невиновность.

Согласно данным российских следственных органов, обвиняемый в 2011 и в 2013 годах надругался над несколькими несовершеннолетними в детских лагерях в Ленинградской области и Греции.

В сентябре 2014 года его задержала израильская полиция, а в январе 2015 года Окружной суд Иерусалима санкционировал его экстрадицию на основании Европейской конвенции о выдаче.

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