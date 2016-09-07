Мосгорсуд отказался смягчать наказание арестованному Белых

7 сентября Мосгорсуд признал законным продление срока бывшему губернатора Кировской области Никите Белых.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Басманный суд Москвы арестовал имущество обвиняемого в коррупции экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Защита и сам экс-губернатор просили суд отменить решение о продлении срока заключения и освободить Белых из СИЗО, заменив наказание на домашний арест или залог, но суд не удовлетворил данную просьбу, сообщает ТАСС.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — огласил своё решение судья.

Ранее Басманный суд столицы по ходатайству следователя продлил Никите Белых срок ареста до 24 декабря текущего года.