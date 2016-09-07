Общество
Источник: РИА Новости
15:49, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Лидеру "Коррозии металла" могут дать 5 лет тюрьмы в Черногории

Лидера группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого могут осудить на пять лет тюрьмы в Черногории за поджог.

Полиция Черногории арестовала лидера группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого по подозрению в поджоге дома гражданина России. Об этом сообщает РИА «Новости» в среду, 7 сентября, со ссылкой на заявление адвоката Троицкого Эрола Маруновича.

«Подозреваемый помещен под арест на 30 суток. По вменяемой ему статье черногорским законодательством предусмотрено до пяти лет лишения свободы», – рассказал он.

По данным источника, Троицкого сняли с поезда в Белград из-за пожара в курортном городе Сутоморе.

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