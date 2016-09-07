Общество
Источник: Росбалт
11:47, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Главную военную прокуратуру РФ могут ликвидировать в 2017-м

Главную военную прокуратуру России как отдельное ведомство могут ликвидировать 1 января будущего года.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «Росбалту», данный вопрос уже неоднократно поднимался раньше и сейчас достиг крайней точки.

«Было сочтено, что это неправильно, когда главное надзорное ведомство за соблюдением законности в Вооруженных силах одновременно стоит «на довольствии» у Минобороны», — сказал источник.

Он также добавил, что в этом случае всё материально-техническое обеспечение передадут Генпрокуратуре.

По его словам, если Главная военная прокуратура страны исчезнет в следующем году, её сотрудники должны будут решить, перейдут ли они в Генпрокуратуру (статус которой будет понижен до управления) или выйдут на пенсию.

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