Главаря банды и троих боевиков ликвидировали в Дагестане

В Дагестане силовики ликвидировали четверых боевиков, причастных к убийству двух сотрудников ДПС.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Махачкале силовики заблокировали жилой дом, где находились боевики.

В ходе спецоперации в Дагестане, по предварительным данным, были ликвидированы четверо боевиков. Как сообщает ТАСС в среду, 7 сентября, режим КТО был введен в Избербаше в 6:00, а в Кировской районе Махачкалы – в 7:00.

«По предварительным данным, всего убиты четверо боевиков: один – в Избербаше, трое – в Махачкале. Убитый в Избербаше предварительно опознан как лидер местной бандгруппы Халимбеков», – рассказал источник в правоохранительных органах Дагестана. Сообщается также, что ликвидированные боевики могли быть причастны к убийству двух сотрудников ДПС, которое произошло в августе с Избербаше.