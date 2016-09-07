Общество
Источник: ТАСС
09:13, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Главаря банды и троих боевиков ликвидировали в Дагестане

В Дагестане силовики ликвидировали четверых боевиков, причастных к убийству двух сотрудников ДПС.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Махачкале силовики заблокировали жилой дом, где находились боевики.

В ходе спецоперации в Дагестане, по предварительным данным, были ликвидированы четверо боевиков. Как сообщает ТАСС в среду, 7 сентября, режим КТО был введен в Избербаше в 6:00, а в Кировской районе Махачкалы – в 7:00.

«По предварительным данным, всего убиты четверо боевиков: один – в Избербаше, трое – в Махачкале. Убитый в Избербаше предварительно опознан как лидер местной бандгруппы Халимбеков», – рассказал источник в правоохранительных органах Дагестана. Сообщается также, что ликвидированные боевики могли быть причастны к убийству двух сотрудников ДПС, которое произошло в августе с Избербаше.

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