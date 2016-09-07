Общество
10:22, 07 Сентября 2016 Версия для печати

"Если над Собяниным не будет Путина с кувалдой, кончится распилом"

Этим летом Москва буквально утонула во время ливневых дождей
Этим летом Москва буквально утонула во время ливневых дождей
Фото: Global Look Press

Почему давно назревшее решение проблемы ливневой канализации в Москве грозит новыми растратами, разбирался Sobesednik.ru.

Мэрия Москвы удвоит траты на реконструкции ливневых сооружений. Столичные власти собираются потратить на это больше 1,3 миллиарда рублей и завершить строительные работы уже в к конце 2017 года.

Необходимость реконструкции назрела давно, но этим летом Москва буквально утонула во время ливневых дождей, один из которых прошел 15 августа и парализовал мегаполис.

Лидер российских диггеров Вадим Михайлов говорит, что многие небольшие подземные реки (а их в Москве около 480) забиты и их нужно чистить. Строительство дублирующих дренажных систем также необходимо, но это должна быть именно реконструкция, а не строительство новой системы и полная замена старой.

Впрочем, чиновникам, по словам Михайлова, выгодно делать все с нуля — это обойдется дороже, а значит, и кусок, который можно будить «распилить», будет больше.

— Реконструкция должна контролироваться федеральным центром. Нельзя все отдавать на откуп «Мосводоканалу», — рубит сплеча диггер.

И добавляет:

— Если над Собяниным не будет стоять Путин с кувалдой, все закончится «распилом».

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Кузнецова Ольга

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