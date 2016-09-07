Эксперт об угрозах Киева запретить полеты "Ан": Это политический выпад

Глава холдинга «Технодинамика» Максим Кузюк рассказал о шансах Киева запретить международные полеты «Ан».

Как ранее писал Sobesednik.ru, представители авиаконцерна «Антонов» заявили, что в случае отказа России обслуживать грузовые самолеты Ан-124 на территории украинского госпредприятия, компания не сможет обеспечивать их сопровождение и гарантировать безопасность. Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Антонов» намерен добиться запрета на международные полеты для самолетов марки «Ан», которые используются в России, если права на их обслуживание будут переданы другой компании. Однако позже в компании опровергли данную информацию.

Генеральный директор АО Технодинамика Госкорпорации Ростех Максим Кузюк в беседе с Sobesednik.ru рассказал о реальных шансах Киева запретить международные полеты российским самолетам и о том, какую почву имеют под собой заявления о якобы небезопасности «Анов».

«Наверно, это такой политический выпад, — считает Кузюк. — По большому счету, как правило, эти вопросы решаются путем соответствующего договора. Запретить обслуживать в другом месте нельзя, и обычно это не практика международная. В международной практике если сам производитель не присутствует где-то, то он наделяет организацию специализированным полномочием на то, чтобы осуществлять обслуживание. Соответственно, дают соответствующий сертификат, как правило, дают лицензию на обслуживание. Сейчас отозвать лицензии, если они были — а я знаю, что у некоторых предприятий наших были лицензии на обслуживание "Анов", — это, конечно, чисто политически».

При этом эксперт сомневается, что Киеву при всем желании удастся запретить российским самолетам полеты за границу: «Я не думаю, что у них [украинских властей] это получится. Даже если попытку предпримут, могут найтись соответствующие возможности у российского государства отстоять свою позицию в международных судах».

Напомним, что ранее президент госпредприятия «Антонов» Александр Коцюба заявил, что речь в ситуации с «Ан» идет не только об имидже предприятия, но и о безопасности полетов. «Если кто-то будет управлять технической составляющей, кроме "Антонова", мы просто не гарантируем безопасность этих полетов», — подчеркнул он. Кузюк усомнился в правдивости данного высказывания.

«Оно [высказывание Коцюбы] не несет под собой никакой объективной реальности. Дело в том, что мы говорим сейчас о линейке самолетов, которые не первый год выпускаются, уже в эксплуатации достаточно давно находятся, обслуживаются предприятиями в России, и говорить о том, что они вдруг в один день перестали соответствовать требованиям безопасности, на мой взгляд, некорректно. Есть действительно роли в различных этапах жизненного цикла самолета, в том числе роль разработчика на этапе эксплуатации. Он какие-либо изменения должен согласовывать, то есть если производится модификация самолета, то действительно она должна быть подконтрольна и с согласия разработчика. Если же уже самолет имеет сертификат и у него модификация изменений не проводилась, то говорить о том, что он вдруг перестал быть безопасным, можно лишь, если вскрылся в процессе эксплуатации какой-то конструктивный недостаток, который нужно исправлять. Только в этой ситуации можно заявлять о небезопасности, но на сегодня таких сообщений не поступало, насколько я знаю», — заявил собеседник издания.