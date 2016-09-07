Общество
Источник: ТАСС
15:28, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Экс-главу "Вымпелкома" разыскивает следствие по делу о взятке

Следствие объявило экс-главу «Вымпелкома» Михаила Слободина в федеральный розыск по делу о коррупции.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что Михаил Слободин уволился после того, как стал фигурантом дела о взятках в республике Коми.

Бывший гендиректор компании «Вымпелком», который проходит по делу о взятке в размере более 800 миллионов рублей бывшему руководству Коми, был объявлен в федеральный розыск. Об этом стало известно во время заседания суда по ходатайству о заключении под стражу совладельца «Реновы».

Как сообщает ТАСС, Михаил Слободин планирует к концу текущей недели вернуться в Россию из плановой командировки и дать показания в Следственном комитете.

«Мы действительно вели бизнес в Коми, будем выяснять, в чем нас обвиняют. Отвечу на все вопросы», – прокомментировал Слободин ситуацию.

Михаил Слободин подал в отставку 5 сентября. Новым главой «Вымпелкома» стал бывший руководитель российского подразделения Telenor Шелль Мортен Йонсен.

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