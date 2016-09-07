Общество
Источник: РенТВ
12:53, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Экс-декана "голых студентов" поддержали акцией в интернете

Бывшие студенты исторического факультета Кемеровского государственного университета провели акцию под хэштегом #язаистфак.

Ранее Sobesednik.ru писал, что руководство университета после скандала с раздеванием догола первокурсников решило отказаться от выездных посвящений в студенты. Теперь мероприятия подобного рода будут проходить в актовом зале под надзором преподавателей.

Выпускники факультета истории и международных отношений КемГУ устроили в интернете акцию протеста против увольнения декана Константина Юматова и двух его заместителей – Алексея Адаменко и Романа Селезнева. В знак их поддержки бывшие студенты факультета выложили в одной из соцсетей более сотни фотографий с хэштегом #язаистфак, сообщает РенТВ.

На фотографиях можно увидеть фотографии с проходивших ранее посвящений в студенты бывших учащихся исторического факультета вуза. Кроме того, под постами с фото выпускники написали слова благодарности декану, а также свои мысли по поводу произошедшего.

«Ох, если бы все выкладывали, что творится на посвящениях…Никто пистолет к вискам не подставлял, а то, что девочки и мальчики готовы снять с себя белье перед незнакомой толпой, ну это уже дело воспитания и морали. Универ сплотил нас, и я уверена, что все активисты поддержат историков!», – рассказала одна из бывших студентов ВУЗа.

«…заставили (первокурсников раздеться – ред.) или угрожали чем-то измазать - бред! Сколько помню никто никого не заставлял ничего делать! Все друг о друге заботились, помогали, переживали не только на посвяте, но и все 4 года! За это отдельное спасибо деканату. Очень обидно, что такая неприятная ситуация перечеркнула то многое, что сделали для нас НАШИ Юматов К.В.,Адаменко А.М.,Селезенев Р.С.!», – привел телеканал слова еще одной девушки.

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