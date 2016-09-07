Общество
Источник: РИА "Новости"
10:53, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Двое украинских граждан пытались незаконно проникнуть в Крым

Два гражданина Украины были задержаны российскими пограничниками при попытке нелегально попасть на территорию Крыма.

Один из них был задержан в субботу, 3 сентября, рядом с многосторонним автомобильным пунктом пропуска (МАПП) «Армянск». Им является 30-летний житель Киева, «намеренно направившийся в обход пункта пропуска вглубь российской территории», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение управления ФСБ по Республике Крым.

Известно, что нарушитель за два часа до этого заехал в пропускной пункт «Армянск» на автомобиле, однако ввиду отсутствия необходимых документов на груз, мужчине было отказано в пересечении границы, и он был вынужден вернуться на Украину. Позже мужчина попробовал пересечь границу уже незаконным путем.

Вторым нарушителем оказался 27-летний гражданин Украины, которого задержали сотрудники пограничного контроля в районе пункта пропуска «Джанкой» «с использованием технических средств охраны и служебной собаки». В пресс-службе пограничного управления рассказали, что задержанный пошел на этот поступок, потому что ранее потерял удостоверяющие личность документы.

Оба мужчины были привлечены к административной ответственности по статье «Нарушение режима государственной границы».

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