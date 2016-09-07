Днепр отказался от "побратимской" связи с тремя городами России

Днепровский городской совет расторгнул сотрудничество с российскими городами-побратимами, сообщил мэр города в среду.

«Горсовет сессионным решением разорвал "побратимские" отношения с городами Российской Федерации и официально переименовался в Днепровский городской совет (дніпровська міська рада )», – пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

Городов-побратимов у бывшего Днепропетровска ранее было три, а именно Улан-Удэ, Самара и Красноярск.

Сообщается, что это уже шестой случай разрыва связей с городами-побратимами с украинской стороны за последнее время. До этого с российскими городами разорвали сотрудничество Житомир (со Смоленском), Черновцы (с Брянском и Подольском), Ровно (с Костромой), Ивано-Франковск (с Серпуховом и Сургутом) и Киев (с Москвой, Волгоградом, Санкт- Петербургом, Улан-Удэ, Республикой Коми и Махачкалой).