Общество
Источник: ТАСС
13:34, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Днепр отказался от "побратимской" связи с тремя городами России

Днепровский городской совет расторгнул сотрудничество с российскими городами-побратимами, сообщил мэр города в среду.

«Горсовет сессионным решением разорвал "побратимские" отношения с городами Российской Федерации и официально переименовался в Днепровский городской совет (дніпровська міська рада )», – пишет ТАСС со ссылкой на мэра города Бориса Филатова.

Городов-побратимов у бывшего Днепропетровска ранее было три, а именно Улан-Удэ, Самара и Красноярск.

Сообщается, что это уже шестой случай разрыва связей с городами-побратимами с украинской стороны за последнее время. До этого с российскими городами разорвали сотрудничество Житомир (со Смоленском), Черновцы (с Брянском и Подольском), Ровно (с Костромой), Ивано-Франковск (с Серпуховом и Сургутом) и Киев (с Москвой, Волгоградом, Санкт- Петербургом, Улан-Удэ, Республикой Коми и Махачкалой).

Также по теме
Украина
Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Станислав Белковский: Курилы – в обмен на Крым?
13:07, 07 Сентября 2016
Обозреватель Sobesednik.ru Станислав Белковский – о встрече Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ
»
Отказ Украины от участия в ЧМ-2018 в ГД сочли "популистским заявлением"
11:37, 07 Сентября 2016
Глава комитета Госдумы по спорту прокомментировал возможный отказ Украины от участия в финале ЧМ-2018
»
Как Госдума хоронит законопроекты
11:36, 07 Сентября 2016
Экс-депутат Геннадий Гудков рассказал Sobesednik.ru о судьбе предвыборных инициатив депутатов Госдумы
»