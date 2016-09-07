Дебоширу, избившему врача в МО, утяжелили обвинение

Следственный комитет заменил статью избившему в Подмосковье врача мужчине на более тяжкую.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в конце августа нынешнего года в подмосковном городе Орехово-Зуево 29-летний мужчина избил врача в кабинете рентген-обследования. По версии следствия, мужчина привез в больницу сестру на обследование, и когда ее не пустили без очереди, он избил врача. Полиция задержала дебошира.

7 сентября Следственный комитет РФ принял решение заменить обвинения мужчине. «Изначально органами внутренних дел уголовное дело было возбуждено по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Вместе с тем следствие установило в действиях [напавшего на врача Алексея] Мироненко состав более тяжкого преступления, и сегодня ему предъявлено обвинение в покушении на убийство», — говорится на сайте Следственного комитета.

Напомним, пострадавший врач находится в реанимации.