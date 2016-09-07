Общество
12:27, 07 Сентября 2016 Версия для печати

Астахов предложил "преследовать вечно" педофилов из школы №57

Павел Астахов предложил отменить срок давности за половые преступления против детей после скандала в столичной школе №57.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что директор школы №57 в Москве покинул свой пост после секс-скандала с учениками и преподавателями.

Детский омбудсмен Павел Астахов в своем микроблоге Twitter прокомментировал секс-скандал в московской школе №57. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заявил, что необходимо отменить срок давности за половые преступления против несовершеннолетних.

«Срок давности по преступлениям педофильного характера должен быть полностью отменен. Педофилов надо преследовать вечно!» – написал Астахов. Также детский омбудсмен считает, что педофилов необходимо отправлять на лечение, в том числе хирургическое и медикаментозное.

Скандал в московской школе начался с публикации в Facebook. Журналистка Екатерина Кронгауз рассказала об учителе истории, который «крутит романы с ученицами». Позже другая пользователь соцсети в комментарии к публикации рассказала про учителя истории Бориса Меерсона в школе №57.

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Красникова Диана

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