Жизнь коротка, а стройка вечна

Строительство стадиона на Крестовском о-ве в Петербурге обрастает новыми скандальными подробностями, узнал Sobesednik.ru.

Была надежда, что какой-то свет в конце тоннеля петербуржцы увидят после пресс-конференции 23 августа. Тем более что солировал на ней генеральный директор «Метростроя» – нового генподрядчика «Зенит Арены». К сожалению, эта пресс-конференция породила новые вопросы.

Начал Вадим Александров очень уверенно. В смысле он выразил уверенность, что стадион на Крестовском острове будет достроен к 26 декабря 2016 года. Он пообещал, что к сентябрю на стройке будет задействовано от 2 с половиной до 3 тысяч человек. Сейчас, по данным Смольного, на стадионе работают 1400 человек.

Но отчего, скажем, г-н Александров так убежден, что построит стадион вовремя, не имея в данной области строительства никакого практического опыта, если даже метро в Питере «Метрострой» строит с отставанием от графика? Почему он говорит, что будет гордиться стадионом, но при этом совсем не возражает, чтобы его в любой момент убрали со стройки? И еще вопрос на засыпку: не помешает ли трудовым подвигам уголовное дело, которое было заведено еще весной в связи с махинациями на несколько миллионов долларов? Само собой разумеется, что г-н Александров на пресс-конференции не смог поделиться впечатлениями об обыске ФСБ в своем загородном доме в Юкках, а также в квартире своего сына Николая на Песочной набережной, поскольку эти события произошли только на следующий день.

Александров, говоря о своей готовности достроить стадион к 26 декабря, как бы в скобках присовокупляет: «Если вы нам поможете». И далее поясняет: «Раньше, помните, как здорово было? Мы на пуске всегда подключали весь город. И курсантов, и кого угодно». И тут уже виден почерк того, чьими усилиями, по мнению сторонних наблюдателей, «Метрострой» перехватил заказ у прежнего подрядчика, «Трансстроя», – вице-губернатора Игоря Албина. Ведь именно Албин зимой 2015 года цинично посоветовал гражданам не критиковать коммунальные службы, а самим расчистить город от снега.

Поэтому никто даже не удивился, когда 24 августа Албин родил странную мысль о том, что парашютно-десантный полк ВДВ мог бы достроить «Зенит Арену» за месяц. «Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник», – сказали в ВДВ, подчеркнув, что каждый должен «заниматься своим делом». Одновременно вице-губернатор ляпнул, что работами по гидроизоляции кровли на стадионе занимается гвардии полковник ВДВ. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этот бравый десантник не кто иной, как 47-летний Виктор Колядов, уволенный в запас в феврале 2013 года «в связи с невыполнением военно­служащим условий контракта». Воен­ным следственным отделом СК России по Санкт-Петербургско-му гарнизону было возбуждено уголовное дело по пункту 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), но кто-то весьма своевременно его замял. А то не быть бы куполу над «Зенит Ареной».

Вернемся к пресс­конференции 23 августа. Выступивший там председатель комитета по строительству г-н Морозов напоследок огорошил собравшихся еще и тем, что стадион на Крестовском, который и без того многократно вздорожал с момента закладки, придется после сдачи к чемпионату мира-2018 перестраивать под чемпионат Европы 2020 года.

«Стадион придется адаптировать под требования УЕФА, – подчеркнул Морозов. – Это значительная сумма средств – речь идет о миллиардах рублей».

Вырисовывается картина контролируемого хаоса, за которым маячит все та же фигура вице-губернатора Игоря Албина. На посту губернатора Костромской области Албин, тогда еще Слюняев, блеснул брутальным пиаром. Потом возглавил Министерство регионального развития, что привело к исчезновению ведомства. Но это все было как-то мелко. Не глобально. А вот провалить строительство стадиона к чемпионату мира по футболу – это уже попахивает мировой известностью. А потом кто-нибудь из пиар-службы Албина документально докажет, что их шеф ведет свою родословную непосредственно от Герострата.