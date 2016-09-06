Общество
Источник: ТАСС
17:15, 06 Сентября 2016 Версия для печати

За рождение двойни до 30 лет женщин в России хотят поощрять

Женщин моложе 30 лет в Министерстве труда России предложили поощрять за рождение второго ребенка.

Ранее Sobesednik.ru о том, что материнский капитал в России могут в будущем разрешить тратить на ремонт жилья.

Как передает ТАСС, глава Минтруда России Максим Топилин заявил о том, что необходимо поощрять российских женщин, которые до 30 лет успели родить двоих детей. По словам Топилина, дополнительное стимулирование необходимо, чтобы бороться с проблемой увеличивающегося возраста рождения первого ребенка.

При этом Топилин уточнил, что не имеет в виду, что рожать после 30 лет плохо: «Это не означает, что плохо, когда женщина рожает после 30. Но, конечно, с точки зрения здоровья матери и возможности рождения третьего-четвертого ребенка лучше, когда женщина рожает двух детей до 30 лет».

Кроме того, российский министр труда и соцзащиты подчеркнул, что дополнительные выплаты молодым матерям двоих детей не коснутся материнского капитала.

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