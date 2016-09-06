"Яблоку" удалось прислать правильную заявку по поводу моста Кадырова

Референдум по вопросу смены названия моста Кадырова может состояться в течение последующих 20 дней.

Согласно данным Избиркома, представители партии «Яблоко» направили в правильной форме заявку на переименование моста в Санкт-Петербурге только с третьего раза, сообщает The Neva Room.

В настоящее время городская избирательная комиссия одобрила заявку на проведение референдума.

Теперь в течение 20 дней вопрос о проведении референдума должны рассмотреть в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.