Общество
Источник: The Neva Room
11:11, 06 Сентября 2016 Версия для печати

"Яблоку" удалось прислать правильную заявку по поводу моста Кадырова

Референдум по вопросу смены названия моста Кадырова может состояться в течение последующих 20 дней.

Согласно данным Избиркома, представители партии «Яблоко» направили в правильной форме заявку на переименование моста в Санкт-Петербурге только с третьего раза, сообщает The Neva Room.

В настоящее время городская избирательная комиссия одобрила заявку на проведение референдума.

Теперь в течение 20 дней вопрос о проведении референдума должны рассмотреть в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

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