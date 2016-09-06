Восемь вузов РФ вошли в топ-400 лучших университетов мира

Российские вузы улучшили свои позиции в рейтинге лучших мировых университетов.

Согласно результатам рейтинга Quacquarelli Symonds (QS), опубликованным на сайте компании, в топ-400 лучших мировых вузов пошли восемь российских высших учебных заведений. В прошлом году в топ-400 попали лишь пять российских университетов.

Лидером среди российских вузов, как и год назад, стал Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который сохранил свою 108 позицию. За МГУ следует Санкт-Петербургский государственный университет, который в этот раз увеличил отставание и занял 258-е место. Третье место среди отечественных вузов занял Новосибирский государственный университет, которому досталось 291 место в рейтинге.

Кроме того, в восьмерку лучших российских вузов также вошли МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Томский государственный университет, а также Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Как отмечают составители рейтинга, подобного результата российским университетам удалось достичь в том числе благодаря государственному проекту «5-100», который реализовывает указ президента о продвижении российских университетов в мировых рейтингах к 2020 году.

Также в Quacquarelli Symonds добавили, что у отечественных вузов есть «серьезное слабое место» — исследовательская деятельность и доля цитирования российских ученых.

Региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева отметила, что «россияне исторически очень слабы в этом показателе, ожидать революционного прорыва здесь было бы немного оптимистично».