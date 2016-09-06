В Росстате рассказали о реальных положениях законопроекта о переписи

Изменения закона «О Всероссийской переписи населения» не включают в себя штрафы или иную ответственность за неучастие в ней.

С таким сообщением выступил Росстат после появления в СМИ в понедельник, 5 сентября, информации о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности якобы утвердила поправки Росстата к закону о переписи населения, в которых предусмотрен штраф в размере до 300 рублей за отказ участвовать в ней.

Росстат в своем сообщении на сайте ведомства заверил, что в новые поправки не входят положения о введении норм обязательного участия в переписи населения, а также мер административной ответственности за отказ гражданина от этого. Как рассказали «Интерфаксу» в ведомстве, новость о введении штрафа – прошлогодней давности, когда действительно были предложены подобные меры. Однако тогда проект закона не нашел поддержки, и положение об обязательности участия было исключено из пакета поправок.

В Росстате также отметили, что нынешние изменения нацелены на другое: в частности, первая поправка касается введения сбора сведений о населении в электронной форме. Предполагается, что граждане смогут заполнять переписной бланк с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, а переписчики – опрашивать людей с помощью портативных компьютеров. Второе изменение касается правового регулирования проведения микропереписи с 5 %-м охватом в период между переписями для оперативного получения актуальной информации о населении.

«Такая практика уже существует в нашей стране, однако на уровне закона закреплена не была. Микропереписи населения были проведены в 1985, 1994 и 2015 годах», – добавили в Росстате.