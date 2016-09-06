Общество
Источник: Интерфакс
09:27, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Томские учёные создали аппарат, прогнозирующий землетрясения

В Сибири создан прибор, способный предсказать приближение землетрясения.

Специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС, Томск) сообщили, что созданный ими прибор может не только предсказывать приближение землетрясения, но и оценивать сейсмоопасность территории, а также определять положение земного ядра, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на издание сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

«Многоканальный геофизический регистратор МГР-01 представляет собой небольшой "чемоданчик" весом около 3 кг. Он был создан для измерения электромагнитных полей, излучаемых Землей», — сказано в сообщении.

По словам разработчиков, работа аппарата основана на фиксации электрических разрядов, которые возникают при взаимодействии тектонических блоков.

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