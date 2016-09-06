Общество
Источник: Сайт компании "Вымпелком"
07:34, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Ставший фигурантом дела о взятках глава "Вымпелкома" уволился

Глава российской компании «Вымпелком» Михаил Слободин, ставший фигурантом уголовного дела о взятках, подал в отставку.

Как говорится в сообщении, опубликованной на сайте компании, генеральный директор «Вымпелкома» Михаил Слободин добровольно покинул занимаемую должность.

Ранее Слободкин стал одним из фигурантов дела о взятках властям Коми, о котором в понедельник, 5 сентября, сообщил Следственный комитет России после обысков, проведенных в офисе компании «Ренова».

«VimpelCom Ltd. сегодня объявляет о том, что приняла отставку Михаила Слободина, гендиректора «Вымпелкома» в России, после сегодняшних новостей о Михаиле Слободине и его предыдущем работодателе «Т Плюс», — говорится на сайте компании.

Новым управляющим «Вымпелкома» станет Шелль Мортон Йонсен, который присоединился к компании в августе этого года и курировал Россию и Италию.

Как пишет газета «Ведомости», коллеги Слободина, который возглавлял «Вымпелком» с сентября 2013 года, узнали о его отставке из конференц-звонка. Свое увольнение Слободин объяснил тем, что не хотел компрометировать компанию.

Представитель «Вымпелкома» сообщил, что компания работает в штатном режиме.

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