Сотрудница "Левада-центра": Нас винят в распространении мнений

Руководитель одного из отделов «Левада-центра» Наталья Зоркая рассказала, почему центр признали иностранным агентом.

Ранее Sobesednik.ru рассказывал читателям о том, что Минюст РФ признал российскую негосударственную исследовательскую организацию «Левада-Центр» иностранным агентом после просьбы лидера движения «Антимайдан» сенатора Дмитрия Саблина проверить деятельность организации на предмет получения иностранного финансирования. Директор центра Лев Гудков назвал подобное решение Минюста «клеймом» и заявил о возможном закрытии организации. Однако позднее заместитель директора центра Алексей Гражданкин сообщил журналистам о том, что центр продолжит свою работу и будет оспаривать решение Минюста.

Руководитель отдела социально-политических исследований «Левада-центра» Наталья Зоркая рассказала Sobesednik.ru о том, за что Минюст внес одну из крупнейших российских организаций в области социологических и маркетинговых исследований в список иностранных агентов.

«Трудно сейчас судить о закрытии, но то, что нас обвинили [и назвали] "иностранным агентом", – это правда. Мы просто с таким клеймом, с таким названием, возможно, не сможем проводить дальше опросы, так что пока мы будем оспаривать это решение всеми возможными способами. Такая вероятность [закрытия центра] существует, но пока говорить определенно об этом рано», – заявила Зоркая.

Сотрудница центра рассказала, что исследования, проводимые по заказам иностранных университетов, составляют малый процент проектов центра, и назвала обвинения Минюста абсурдными.

«Читайте дополнение к Закону о политической деятельности. Нам инкриминируется то, что даже за маркетинговые исследования мы получали иностранное финансирование, что вообще является абсурдом. Инкриминируется – это очень смешно – распространение мнений населения о том, что происходит в нашей стране. Учитывая, что мы опираемся в основном на данные [опросов], которые мы проводим за собственные средства, а не за иностранные какие-то заказы, это достаточно абсурдно. Но в принципе мы должны зарабатывать деньги, мы же независимый центр, поэтому мы делаем для западных университетов иногда какие-то проекты, но они составляют очень незначительную часть наших исследований», – пояснила социолог.

По словам Зоркой, деятельность центра многими ошибочно воспринимается как враждебная антироссийская активность: «Это совершенно антиконституционное понимание того, что есть научный анализ, экспертиза, которая приравнивается теперь к политической деятельности. И любое высказывание эксперта, опирающегося на социологический анализ мнений наших же людей, воспринимается как вмешательство в государственное строительство, во что угодно, то есть именно квалифицируется как политическая деятельность. По новой расширенной версии, в понятие политической деятельности входит практически все. При условии, правда, поступления каких-то иностранных финансов. Но за этим стоит также и очень циничное представление о том, что даже если мы проводим какие-то исследования по заказу западных университетов, то почему-то это воспринимается не как научная деятельность, представление о том, как люди работают по всему миру, а как какая-то враждебная России активность».

Напомним, что ранее директор «Левада-центра» Лев Гудков обратил внимание на то, что проверки в организации начались после того, как центр зафиксировал снижение рейтингов «Единой России». «Это был предлог или повод», – уверен Гудков. Наталья Зоркая не разделяет позицию руководства:

«Я не думаю, что это связано, потому что угроза того, что у нас будет очередная проверка, которая может так закончиться, существовала все последние годы после прокурорской проверки. Напрямую, я думаю, это не связано. В данном случае похоже, что это история, инспирированная снизу этим движением "Антимайдан", которое обвинило нас во всех грехах тяжких, и Минюст удовлетворил требования возмущенной общественности. С одной стороны, это имитация общественной активности, которая работает в парадигме нашей внутренней и внешней политики, которая сейчас преобладает. Им выгодно вписаться в ту картину мироздания, которая сейчас есть, а какие у них там внутренние выгоды, мне трудно судить», – заключила сотрудница центра.