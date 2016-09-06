Скандал в столичной школе № 57 привел к смене ее директора

Директор школы в Москве покинул пост после обвинений в интимной связи с учениками, выдвинутых против одного из учителей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в московской школе № 57 идет проверка информации о насилии сексуального характера над учащимися со стороны учителя.

На странице в Facebook руководство школы № 57 в Москве объявило об увольнении директора школы Сергея Менделевича. Заявление об его уходе уже подписали в департаменте образования мэрии Москвы. Временно исполнять обязанности директора школы № 57 будет Марина Прозорова. Менделевич уже передает Прозоровой документацию.

Отмечается, что заявление об уходе Менделевич написал по собственному желанию. Ранее он уже заявлял о возможной отставке, но официального заявления от него не было.

Сейчас все обстоятельства возможных домогательств в отношении учащихся школы № 57 уточняются.