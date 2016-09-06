РПЦ выступает за перевоспитание ловца покемонов после ареста

РПЦ не будет пытаться смягчить перед судом вину блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в ходе обысков дома у арестованного за игру в Pokemon Go в храме в Екатеринбурге блогера нашли «шпионскую» авторучку, за использование которой Соколовского могут привлечь к ответственности по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», предусматривающей до четырех лет лишения свободы.

Русская православная церковь (РПЦ) же заявила во вторник, 6 сентября, что не собирается оказывать какое-либо влияние на суд в деле о привлечении Руслана Соколовского к ответственности.

«Нам всем неплохо было бы уважать суд и не пытаться воздействовать на него с помощью какого-либо "голосования". Давить на суд для того, чтобы показаться добренькими, мы не будем. Мы выступаем за перевоспитание. В результате чего оно будет достигнуто, нам не принципиально», – приводит РИА «Новости» слова секретаря Екатеринбургской епархии игумена Вениамина Райникова на пресс-конференции.

Соколовский был арестован на два месяца в связи с записью ролика о ловле покемонов на территории Храма-на-Крови. Видео собрало тогда около полумиллиона просмотров. Следствие предъявляет Соколовскому обвинения по статьям «Экстремизм» и «Оскорбление чувств верующих».