Росгвардия создаст органы управления в 85 субъектах России

В утвержденную Путиным структуру Росгвардии войдут центральный аппарат, 7 округов войск и органы в каждом субъекте РФ.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Национальная гвардия России (Росгвардия) совместно с судебными приставами сможет выселять должников из квартир и закрывать компании.

Как передает ТАСС, Владимир Путин подписал указ, окончательно утвердивший структуру Росгвардии. В состав ведомства войдут центральный аппарат, семь округов войск и территориальные органы в каждом из субъектов РФ. Семь округов войск будут соответствовать семи федеральным российским округам.

Глава Росгвардии Сергей Меликов подчеркнул, что на данный момент идет работа по созданию территориальных войск и органов управления ведомства в регионах. Создается документация, в том числе и касающаяся социальных льгот для военнослужащих, которые войдут в состав Росгвардии.