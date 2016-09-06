Режим ЧС продолжает распространяться по Приморью

Режим ЧС объявлен в двух районах Приморья.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что В 65 школах Приморья учебный год начался 5 сентября из-за обрушившегося тайфуна «Лайонрок».

«Режим ЧС объявлен ещё в двух муниципалитетах Приморья — Хорольском и Октябрьском районах сегодня, 6 сентября. Таким образом, в результате прохождения тайфуна "Лайонрок" и сильных дождей, начавшихся 4 сентября, пострадали 18 территорий края из 34», — сказали в пресс-службе спасателей.

В настоящее время Приморский край устраняет последствия прохождения тайфуна, который принёс в регион трехмесячную норму осадков.