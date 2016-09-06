Общество
Источник: Сайт Следственного комитета РФ по Свердловской области
13:30, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Полиция нашла доказательства беспорядков в цыганском посёлке

После перестрелки в цыганском посёлке в Екатеринбурге Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело.

Представитель пресс-службы ведомства 6 сентября сообщил, что в результате перестрелки погибли два человека и пострадали семь, передаёт сайт СК России по Свердловской области.

«В ходе тщательного анализа ситуации, многочисленных допросов участников инцидента, осмотра видеозаписей камер наблюдения, проведения исследований на полиграфе следствием добыты объективные подтверждения того, что в действиях группы лиц, приехавшей для выяснения отношений к частному дому по улице Депутатской, усматриваются признаки преступления», — пояснил пресс-секретарь.

Он также добавил, что действия злоумышленников попадают под статью «Организация и участие в массовых беспорядках».

Днём 3 сентября в частном секторе у дома 65 по улице Депутатская произошёл вооружённый конфликт. Согласно данным полиции, пострадавших доставили в разные больницы Екатеринбурга. Двое из пострадавших позднее скончались в реанимации.

Худик Ольга

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