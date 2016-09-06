Общество
Источник: Сайт Федеральной антимонопольной службы
13:13, 06 Сентября 2016 Версия для печати

По "закону Яровой" оплата ритейлерами поставленных товаров будет ускорена

ФАС опубликовала детали по вопросам применения закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ».

Ранее Sobesednik.ru писал, что компания «Ростех» может снизить стоимость исполнения «закона Яровой» для операторов связи с помощью средств Пенсионного фонда России. В данном случае речь шла о хранении телефонных разговоров и переписки.

Документ с соответствующими объяснениями Федеральная антимонопольная служба опубликовала на своем интернет-портале.

Пояснения ФАС касались новой версии закона «О торговле». В частности, в документе сказано, что срок платы за поставленные товары для ритейлеров будет сокращен. Кроме этого, пояснения коснулись пунктов об условиях вступления закона в силу.

В документе также были рассмотрены подробнее такие аспекты как определение понятия «торговой сети», услуги по продвижению товаров, доступ к информации, а также размер вознаграждения хозяйствующему субъекту и некоторые другие.

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