Объединятся ли протесты дальнобойщиков и фермеров?

Попытку объединить протесты дальнобойщиков и фермеров Sobesednik.ru обсудил с протестующим против «Платона» водителем

В воскресенье, 4 сентября, полицейские задержали активистов «Объединения перевозчиков России» из Химок, возвращавшихся в Москву из Ростова-на-Дону, куда прибыли более недели назад для поддержки разогнанного полицией и признанного судом несанкционированным «тракторного марша» фермеров. При этом если фермеры хотели рассказать Путину о том, как у них отбирают земли, то дальнобойщики по-прежнему требуют отменить систему «Платон».

Около 15:30 при въезде в Московскую область по трассе М4 две машины, в которых находилось пятеро активистов, остановили сотрудники ГИБДД под предлогом наличия у них ориентировки «на взрывчатые вещества». Затем дальнобойщиков Андрея Бажутина, Надежду Куражковскую, Алексея Борисова, Алексея Лазарева, Сергея Кожемякина и помогающую им юриста Екатерину Иванову доставили в РОВД «Каширское». Там их допросили «по подозрению в совершении преступления» и взяли отпечатки пальцев. Впрочем, о каком преступлении идет речь — неизвестно.

Дальнобойщик Юрий Бубнов рассказал Sobesednik.ru о том, как до сих пор ведется борьба с системой «Платон»:

— На Ваш взгляд, идея ваших коллег скооперироваться с фермерами была разумной? Все-таки требования разные, проблемы, в общем-то, тоже...

— На самом деле я пока не совсем понимаю, чего хотят фермеры и на чем основаны их требования... Что же касается наших проблем, проблем дальнобойщиков, то мы никуда не затаились, мы продолжаем борьбу с «Платоном».

Однако ехать к фермерам, не разобравшись в ситуации — на мой взгляд, это было по меньшей мере необдуманно. Объясню: на сегодняшний день я не могу понять, что случилось с фермерами. Возможно, в 90-е годы, когда все вокруг пустовало и никому не принадлежало, кто-то на устных договоренностях кому-то что-то пообещал... Может, у них тоже самое, что у наших предпринимателей, попавших под «длинные ковши»: с одной стороны, бумаги все есть, а с другой — все эти бумаги неправильные, — предполагает дальнобойщик. — Надо было бы еще разузнать, был ли «марш трактористов» согласован. Если был согласован, то где? В каком регионе? Или во всех регионах от Кубани до Москвы? В общем, мне кажется, надо было для начала разобраться в происходящем.

— Вы сказали, что продолжаете борьбу с системой «Платон». Однако же, кажется, последние полгода о вас ничего не слышно. Как же вы тогда боретесь?

— На сегодняшний день ситуация сложилась так: штрафы приходят почему-то далеко не всем, а тем, кому приходят — непонятно от кого: кому-то приходят из ГИБДД, кому-то из транспортной инспекции и так далее. Те штрафы, которые приходят, датируются одним числом. Сейчас мы в судебном порядке обжалуем те штрафы, которые есть. Правда, с 31 мая по сегодняшний день ни одного решения суда нет: документы перебрасывают из одного суда в другой, чтобы, видимо, оттянуть решение до выборов. Поэтому говорить о том, правомерно или неправомерно были выписаны эти штрафы, пока невозможно, поскольку Конституционный суд постановил, что плата за ущерб с каждого должна браться индивидуально, но при этом от нас до сих пор хотят, чтобы все платили одинаково. Так что мы ждем решения судов, чтобы понять, что же на самом деле происходит. Что будет дальше — пока не знаю. Я все жду, когда выпишут протокол на меня, чтобы тоже обжаловать его в суде, — говорит Юрий Бубнов.