Митингующие обещали вернуться к "Интеру" при невыполнении требований

6 сентября участники акции протеста у здания «Интер» в Киеве озвучили свои условия, при которых они прекратят митинг.
Ранее Sobesednik.ru сообщал, что возле главного здания телеканала «Интер» в Киеве собрались митингующие.
Корреспондент портала «112 Украина» пояснил, что на митинг пришло около полусотни человек, которые выдвинули два условия.
«Они обратились с требованием к "Интеру", чтобы те освободили [от должности] русского политтехнолога Игоря Шувалова (руководитель отдела информационной политики канала — прим. Sobesednik.ru)», — сообщил корреспондент.
Вторым условием митингующие назвали запрет вещания российских сериалов и «антиукраинских новостей».
В ходе переговоров протестующие и руководство телеканала договорились, что «Интер» изменит свой контент в течение пяти дней, передаёт Русская служба «Би-би-си».
После этого участники протеста собрали свои вещи с палатками и уехали.
Один из организаторов митинга Алексей Середюк подчеркнул, что если телеканал не выполнит свои обязательства, участники митинга вновь оцепят здание телеканала.