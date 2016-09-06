Митингующие обещали вернуться к "Интеру" при невыполнении требований

6 сентября участники акции протеста у здания «Интер» в Киеве озвучили свои условия, при которых они прекратят митинг.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что возле главного здания телеканала «Интер» в Киеве собрались митингующие.

Корреспондент портала «112 Украина» пояснил, что на митинг пришло около полусотни человек, которые выдвинули два условия.

«Они обратились с требованием к "Интеру", чтобы те освободили [от должности] русского политтехнолога Игоря Шувалова (руководитель отдела информационной политики канала — прим. Sobesednik.ru)», — сообщил корреспондент.

Вторым условием митингующие назвали запрет вещания российских сериалов и «антиукраинских новостей».

В ходе переговоров протестующие и руководство телеканала договорились, что «Интер» изменит свой контент в течение пяти дней, передаёт Русская служба «Би-би-си».

После этого участники протеста собрали свои вещи с палатками и уехали.

Один из организаторов митинга Алексей Середюк подчеркнул, что если телеканал не выполнит свои обязательства, участники митинга вновь оцепят здание телеканала.