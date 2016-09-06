Общество
Источник: Интерфакс
12:46, 06 Сентября 2016 Версия для печати

Энциклопедический портал РФ не будет аналогом "Википедии"

Новый энциклопедический портал, который будет создан в следующем году, не станет заменой или аналогом «Википедии».

Ранее ряд СМИ сообщил, что у правительства есть планы закрыть «Википедию» для россиян и вместо этого предоставить энциклопедический портал.

«Предвосхищая самый популярный вопрос прошлой недели, хочу сразу поставить точки над "i". Никаких интенций запретить, заменить или противостоять "Википедии" у правительственной рабочей группы нет и не будет», — заявил вице-премьер Сергей Приходько, который возглавляет рабочую группу.

Он также назвал «полной чушью» публикации некоторых СМИ, которые заявляли о закрытии доступа к «Википедии», сообщает «Интерфакс»

Новый энциклопедический портал создадут на базе 35-томной универсальной научной Большой российской энциклопедии. Планируется, что работы по созданию нового портала завершатся в будущем году. Кроме универсальной энциклопедии, на портале будет представлена информация из отраслевых тематических энциклопедий.

Худик Ольга

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