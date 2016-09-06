Дома у арестованного "ловца покемонов" нашли "ручку шпиона"

В квартире у арестованного за игру в Pokemon Go в храме в Екатеринбурге блогера нашли «шпионскую авторучку».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Екатеринбурге на два месяца арестовали блогера Руслана Соколовского, который в одном из городских храмов играл в Pokemon Go.

Как передает ТАСС, в ходе обысков в квартире арестованного блогера следователи обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специальных технических средств для негласного получения информации. Также у блогера изъяли видеокамеру, штативы, ноутбук и микрофон.

Отмечается, что за использование «шпионской авторучки» Соколовского могут привлечь к ответственности по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Сейчас следователи изучают журнал, который выпускал арестованный блогер, в котором, по предварительным данным, есть публикации, направленные на возбуждение ненависти на религиозной почве. Идет допрос свидетелей по делу блогера.