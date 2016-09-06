10 полезных навыков для выживания в апокалипсис

О самых незаменимых навыках на случай зомби-апокалипсиса или конца света читайте в материале Sobesednik.ru.

Умение планировать, знание иностранных языков, ораторское искусство — такие навыки сегодня считаются полезными для каждого человека. Однако современные тайм-менеджмент и управление финансами вряд ли смогут помочь в случае наступления конца света. Талант вести переговоры не спасет при нашествии зомби, умение бороться со стрессом не выручит в случае восстания машин, а компьютерная грамотность не защит от вторжения инопланетян. О том, какие же навыки помогут быть готовым ко всему и выжить в самых экстремальных условиях, — в нашей статье.

Ориентирование на местности

Опасные времена могут вынудить людей покидать свои квартиры, дома и родные города. Однако, отправляясь в путь, важно знать, в каком направлении движешься, и куда это может привести. Помочь в этом могут не только компас и карта, которыми тоже нужно уметь пользоваться, но также небесные светила, часы, деревья и даже муравейники, обычно располагающиеся с южной стороны пней или кустов.

Умение развести огонь

Способность разжечь огонь является одним из важнейших навыков выживания, так как обеспечит вас теплом и светом, а также даст возможность приготовить пищу. Даже если в апокалипсис будет сложно найти зажигалку или спички, пламя можно развести с помощью подручных предметов. Например, использовать банку из-под газировки, чтобы поймать свет и направить его на легко воспламеняющуюся бумагу или сухую траву. Или приложить концы тонкой полоски фольги к разным полюсам обычной батарейки — огонь вспыхнет, и главное — не обжечь пальцы. Практикуйтесь в разжигании костра в походах, на пикниках или рыбалке, и вы точно не пропадете в постапокалиптическом мире.

Бег

Апокалипсис — слишком тяжелое время, чтобы пытаться стать отважным героем, поэтому будет не стыдно просто уносить ноги от опасности. И если от астероида, супервулкана или опасного вируса не убежишь, то спастись таким способом от хищников или разбойников, которые могут заполонить разрушенные города в постапокалиптический период, вполне реально. Полезные тренировки помогут оставаться в форме, улучшить иммунитет и почувствовать себя бодрее, а в случае конца света — убежать от зомби, разъяренных животных или людей, угрожающих вашей жизни.

Плавание

Этот навык обязательно пригодится в случае зомби-апокалипсиса, ведь по версии большинства фильмов и сериалов ожившие мертвецы не умеют плавать. Они предпочитают оставаться на суше, а в воде оказываются совершенно беспомощными, поэтому от опасности человек может не только убежать, но и уплыть. Брассом, кролем, баттерфляем или даже не спине вы можете скрыться от «зараженных», а в лучшем случае даже найти судно, куда мертвецам будет почти невозможно попасть. Например, в сериале «Бойтесь ходячих мертвецов» герои решают спастись от зомби-эпидемии в океане, покинув разрушенный родной город на яхте «Эбигейл». Этот и другие способы защиты от оживших мертвецов будут показаны в продолжении второго сезона драмы, рассказывающей про зомби-апокалипсис. Новые эпизоды «Бойтесь ходячих мертвецов» выходят по понедельникам, с 22 августа, в 21:00 на канале AMC.

Оказание первой помощи

Медицинские навыки могут спасти и вас, и ваших близких. Апокалипсис вряд ли обойдется без ранений и угроз для здоровья и жизни, поэтому очень важно уметь правильно сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, оказать первую помощь при переломах, переохлаждении, тепловом ударе или отравлении. Простые правила и знания в медицине подарят шанс на выживание даже в самой отчаянной ситуации, в независимости от того, случилась ли она в апокалипсис или в мирное время.

Вождение

Мы учимся водить, чтобы быстрее добираться на работу или просто кататься по городу с ветерком, однако этот навык может оказаться решающим при наступлении опасности. Услышав по радио предупреждение о приближающейся буре небывалого масштаба, быстро распространяющемся вирусе или зомби, атаковавших несколько домов по соседству, вы можете быстро сесть в машину, забрав с собой всех возможных попутчиков, и без промедления отправиться в более безопасное место. Кроме того, в автомобиле можно укрыться, а путешествие на нем будет в разы легче, чем дорога пешком.

Добыча воды

Выжить без воды невозможно, поэтому очень важно уметь найти и очистить её. Лучше запастись бутылками с водой заранее, однако, если запасы кончатся, можно обратиться к таким способам добычи воды, как поиск родников, сбор дождевых капель, росы или конденсата с веток деревьев. Также, чтобы избежать обезвоживания, можно пить березовый или кленовый сок. Однако после апокалипсиса вода может быть опасной, поэтому её необходимо профильтровать, вскипятить или очистить с помощью соли, йода или специальных таблеток.

Охота, рыбалка и садоводство

В мире, переживающем катастрофу, вряд ли можно будет сходить в магазин или заказать пиццу, поэтому всем, кто желает выжить в тяжелые времена, придется искать альтернативные способы добычи пищи. Такие навыки, как охота, рыбалка или умение выращивать овощи, дадут вам возможность обеспечить себя и своих спутников пропитанием, чтобы не страдать от чувства голода и сохранять силы для дальнейшей борьбы за выживание.