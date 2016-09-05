Общество
16:56, 05 Сентября 2016 Версия для печати

Зачем МУРу два новых отдела по этнической преступности?

«Чтобы работать с этническими группировками, нужно говорить на языке этих людей, внедрять к ним агентов...»
«Чтобы работать с этническими группировками, нужно говорить на языке этих людей, внедрять к ним агентов...»
Фото: Global Look Press

Зачем столичному уголовному розыску целых два отдела по борьбе с этнической преступностью, пытался узнать Sobesednik.ru.

Московский уголовный розыск ждет реорганизация. Там появятся два отдела по борьбе с этнической преступностью вместо одного. С чем связано усиление, Sobesednik.ru поинтересовался у Михаила Пашкина, председателя координационного совета Московского профсоюза полиции.

В МУРе появятся два отдела по борьбе с этнической преступностью: один будет заниматься преступниками с Северного Кавказа, второй — выходцами из Средней Азии.

— Совершенно очевидно, что причина тут одна — рост криминальных проявлений со стороны этнических группировок, — говорит Михаил Пашкин. — Но, на мой взгляд, реорганизация тут не нужна. Ведь чем занимаются такие группировки? Берут дань с предпринимателей, но не всех подряд, а кто делает что-то незаконное: у кого работают нелегальные банды или кто сбывает нелегальный товар. И, поверьте, участковые, начальники в территориальных отделах тоже всегда знают [об этом], но они сами берут деньги из этого источника.

По словам Пашкина, для начала нужно навести порядок в этих низовых полицейских организациях, на «земле», и тогда этническим преступным группировкам просто будет нечем кормиться.

Есть и еще один нюанс:

— Чтобы работать с этническими группировками, нужно говорить на языке этих людей, внедрять к ним агентов, — говорит Пашкин. — Но где их найти и будут ли они работать не на две стороны? Такую работу не проделать за один-два дня.

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